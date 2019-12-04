Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun toplanacağı tarih belli oldu
Bakan Selçuk, “Kamu Personeli Danışma Kurulu 19 Aralık 2019 perşembe günü toplanacak” dedi.
- İHA
Bakan Selçuk, “Kamu Personeli Danışma Kurulu 19 Aralık 2019 perşembe günü toplanacak” dedi.
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