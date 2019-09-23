Kamu ve mahalli idarelerde 'çakar lamba' kararı: 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı
Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında 'çakar lamba' kullanması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı
- AA
Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı
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