İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9207
  • EURO
    6,574
  • ALTIN
    281.673
  • BIST100
    111139
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
Güncel

Kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştiğini duyurdu.

DHA20.12.2019  15:39 - Güncelleme: 20.12.2019  15:39
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda duyurduğu 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "347'si erkek 225'i kadın olmak üzere 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına 77 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildi. Atama sonuçları saat 17.00'de www.dpb.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak" denildi.
 
Açıklamada; Bakan Selçuk'un, vatan için canını ortaya koyan kahramanlar ve ailelerinin her zaman yanlarında oldukları mesajına da yer verildi. 

Haluk Bayraktar´dan Duygulandıran İHA paylaşımı! 5.5 tonluk dev

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Korkunç ayrıntı: Cesedi sürüklensin, 3 gün teşhir edilsin
Korkunç ayrıntı: Cesedi sürüklensin, 3 gün teşhir edilsin

Korkunç ayrıntı: Cesedi sürüklensin, 3 gün teşhir edilsin

Rusya: Almanya, Türkiye gibi bunu göze alamaz
Rusya: Almanya, Türkiye gibi bunu göze alamaz

Rusya: Almanya, Türkiye gibi bunu göze alamaz

Gaz için yüzde 25 indirime hazırız
Gaz için yüzde 25 indirime hazırız

Gaz için yüzde 25 indirime hazırız

Emekliye en az 2.656 TL maaş
Emekliye en az 2.656 TL maaş

Emekliye en az 2.656 TL maaş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.