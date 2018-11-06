Kamuda çalışanlara beceriye göre ödül verilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni sistemde bürokrasinin azaltılması ve sistemin hızlı çalışmasına yönelik yaptığı çağrının ardından kamu personeline yönelik kriterler için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın da içerisinde yer aldığı çalışma kapsamında kamudaki insan kaynakları detaylı analiz edilecek.

HİZMET-PERSONEL-ÜCRET

Mevcut kamu personeli insan kaynağının etkin kullanılması için, sıkıntılı olduğu tespit edilen ‘hizmet-personel-ücret’ mekanizmasının yapılandırılması gündemde. Yeni çalışma kapsamında, kamu personeli bilgi sisteminin daha önce başlayan çalışmaları öncelikle tamamlanacak. Oluşturulacak bu altyapıyla her personelin bilgi ve beceri düzeyleri tespit edilecek ve sisteme aktarılacak. Hizmet içi eğitimlerle birlikte bilgi ve beceri düzeyinde olası eksiklikler tespit edilerek eğitimler verilecek.

Bu kapsamda Yeni Ekonomik Program’da da yer alan ‘kamuda esnek çalışma’ için yeni modeller geliştirilecek. Kamuda çalışanlarının becerilerinin yanı sıra ‘yetenek’ ölçümleri de yapılacak. Bürokrasinin azaltılması ve kamuda iş ve işlemlerin hızlandırılması için yapılacak düzenlemenin ardından ödül ve performans sistemi hayata geçirilecek. Bu sistemde de etkinlik ve verimlilik analizleri her bir kamu görevlisi için ayrı ayrı yapılacak. Kamu personelinin verimliliği ve başarılarına göre ödüllendirme sistemi hayata geçirilecek. Tüm bu çalışmalar 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

(Hürriyet)