Kamunun tüm kurumları seferber oldu! Türkiye'nin yangınla mücadelesi devam ediyor

2 Ağustos 2021 Pazartesi 16:49 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 17:08

Türkiye, günlerdir hem Güney Ege hem de Akdeniz bölgesindeki yüzden fazla yangınla mücadele ediyor. Eşzamanlı yangınlar, sabotaj ihtimalini güçlendirirken, hem yangınlarla mücadele hem de faillerin tespiti için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Öte yandan bazı sahte sosyal medya hesaplarından toplumu infiale sürüklemek için yayılan bilgiler ise tamamen asılsız. Bu paylaşımlara destek veren bazı siyasetçiler ise, 'Türkiye'nin birçok noktasında yangın varken, devlet kurumları seyirci kalıyor' algısıyla bu durumdan bile siyasi rant devşirmeye çalışılıyor.

TÜRKİYE'NİN YANGINLA MÜCADELESİ

Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangınlarla mücadelede son verileri paylaştı.

Son 6 günde, 31 ilde 129 yangını kontrol altına alındığını belirten Bakan Pakdemirli, 'Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

Pakdemirli ayrıca, kırsal alanlardaki 78 yangına da müdahale edildiğini belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Kamunun tüm kurumlarıyla yangın bölgelerinde olduğunu ifade eden Pakdemirli, tüm bakanların yangınla mücadeleye destek verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini yangın bölgelerinin hiçbirinden çekmediğini söyleyen Pakdemirli, üçer, beşer, altışar saatlik bilgilendirmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yangın ve verilen mücadelenin yakından takipçisi olduğunu belirtti.

'DEVLETİN BÜTÜN KURUMLARI BÜYÜK ÇABA SARFEDİYOR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınlarıyla mücadele edenlerin morallerinin yüksek tutulması için herkesi sağduyulu olmaya davet etti.

Soylu, devletin bütün kurumlarının, tüm yangınların bir an önce söndürülebilmesi ve normale dönebilmek için büyük bir çaba sarf ettiğini kaydederek, emek veren herkese teşekkür etti.

"SOSYAL MEDYANIN YÜZDE 90'I TEZVİRAT VE YALANDIR"

Ana muhalefet partisi genel başkanından bir istirhamları olduğunu dile getiren Soylu, şunları paylaştı:

"Biz burada 'Şehirler belediyelerin görev alanındadır' diye bir şey bugüne kadar söylemedik. Manavgat Belediye Başkanımız, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız CHP'dendir. Biz beraber çalışıyoruz. Eksik sahada görmüyor muyum, baktığımızda 10-20 tane eksik görürüm. Ama eksiği söylersem, tweete yazar 'şu da eksikti, şu da şöyleydi' dersem doğru yapmış olur muyum? Bu bir sorumluluk mu? Bu sorumsuzluktur. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir istirhamım daha var, eğer siz dönüp bizim ormanları sadece turizm alanı açmak ve rant için yaktığımızı söylerseniz sizin Antalya Belediyenize de diğer belediyelerinize de Muğla Belediyenize de şunu söylersiniz lider olarak, 'arkadaş biraz ağırdan alın'. Bu yanlış, eksik bir şeydir. Ki bu arkadaşlarım böyle bir şey yapmıyorlar. Onlar da canhıraş mücadele ortaya koyuyorlar görmüyor muyum? Hep beraber mücadele ediyoruz. Zaten sosyal medyada herkes elinden geleni ardına koymuyor."