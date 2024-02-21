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Kamuya 40 personel alınacak: Ayrıntılar açıklandı

Kamuya personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 2022-KPSS (B) grubu P3 ve P93 puan sıralaması esas alınarak 38 sözleşmeli mühendis ve 2 sözleşmeli tekniker alınacak.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 02:14 - Güncelleme:
Kamuya 40 personel alınacak: Ayrıntılar açıklandı
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 2022-KPSS (B) grubu P3 ve P93 puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 50 puan almış adaylar arasından 38 sözleşmeli mühendis ve 2 sözleşmeli tekniker alınacak.

Başvurular 21 Şubat-8 Mart tarihlerinde, e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapılacak.

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