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  • Kamuyu 100 milyon lira zarara uğrattılar! Doktor ve sekreterler de işin içinde
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Kamuyu 100 milyon lira zarara uğrattılar! Doktor ve sekreterler de işin içinde

Kırklareli merkezli 6 ilde, sahte engelli raporları düzenleyerek kamuyu yaklaşık 100 milyon lira zarara uğratan 'Bilgiçler' ve 'Kavmazlar' suç örgütlerine yönelik operasyonda, aralarında doktor ve tıbbi sekreterlerin de bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Suç örgütlerinin sahte raporlar karşılığında 17 milyon 850 bin lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

AA13 Haziran 2026 Cumartesi 10:36 - Güncelleme:
Kamuyu 100 milyon lira zarara uğrattılar! Doktor ve sekreterler de işin içinde
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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kamu personelinin de aralarında bulunduğu ve "Bilgiçler" ile "Kavmazlar" olarak bilinen suç örgütlerinin usulsüz engelli raporları düzenlenmesine aracılık ettiği, sahte belgelerle çeşitli kamu desteklerinden yararlanılmasını sağladığı belirlendi.

Başsavcılık koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

119 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Çalışmalar kapsamında aralarında 2 doktor, 3 tıbbi sekreter ve sahte engelli raporuyla engelli KPSS kontenjanından öğretmen olarak atandığı öne sürülen bir kişinin de bulunduğu 21 şüpheli ile bu kişilerle bağlantılı 119 kişi tespit edildi.

Kırklareli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 13'ü "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve yaymak" suçlarından tutuklandı. Beş şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

100 MİLYON LİRA KAMU ZARARI

Soruşturmada suç örgütlerinin faaliyetleri sonucu 12 kişinin ÖTV muafiyetinden yararlanarak araç satın aldığı, 38 kişinin engelli aylığı aldığı, 14 kişinin vergi indirimi ve malulen emeklilik hakkı elde ettiği, 30 kişinin de aynı yöntemle malulen emekli olmak için SGK'ye başvurduğu tespit edildi.

Örgütlerin sahte rapor ve belgeler karşılığında yaklaşık 17 milyon 850 bin lira haksız kazanç sağladığı, kamuya verilen zararın ise yaklaşık 100 milyon lira olduğu belirlendi.

Şüphelilere ait mal varlıklarına el konulurken sahte evraklarla usulsüz engelli raporu aldığı değerlendirilen 119 kişi de yeniden değerlendirilmek üzere hakem heyetine sevk edildi.

  • sahte engelli raporu
  • suç örgütü operasyonu
  • tutuklanan şüpheliler

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