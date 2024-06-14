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Kamuyu zarar uğratan kooperatif müdürü ile eski başkanı tutuklandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin müdürü ile eski başkanı, usulsüz işletme kredisi kullandırarak kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

AA14 Haziran 2024 Cuma 14:57 - Güncelleme:
Kamuyu zarar uğratan kooperatif müdürü ile eski başkanı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gülşehir Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık iddiası üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, bazı kooperatif yöneticilerinin usulsüz şekilde esnaf olarak gösterdikleri kişilere Hazine ve Maliye Bakanlığınca sağlanan işletme kredisinden kullandırdıkları, usulsüz alınan kredilerin kooperatif yöneticilerine aktarıldığı belirlendi.

Bu yöntemle Halkbank Nevşehir Şubesinden 4 milyon 614 bin lira kredi kullandırılarak kamunun 2 milyon 589 bin lira zarar etmesine neden oldukları öne sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda Kooperatif Başkanı E.Ü, Müdür Ü.E. ve eski Başkan F.G. ile usulsüz kredi kullanan 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alınan E.Ü. ile 12 şüpheli serbest bırakıldı, Gülşehir Adliyesi'ne sevk edilen F.G. ve Ü.E, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

  • Nevşehir Gülşehir
  • Kredi dolandırıcılığı
  • Kooperatif skandalı

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