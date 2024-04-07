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Kamyon ile otomobil çarpıştı! 2 arkadaş hayatını kaybetti

Adıyaman'da, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2 genç arkadaş hayatını kaybetti.

IHA7 Nisan 2024 Pazar 16:43 - Güncelleme:
Kamyon ile otomobil çarpıştı! 2 arkadaş hayatını kaybetti
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Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 33 N 9037 plakalı otomobil ile G.G., idaresindeki 02 HU 556 plakalı kamyon, Adıyaman- Kahta Karayolu Havalimanı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde Fırat Yılmaz (19), Furkan Geyik (23), yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda yaralılar hurdaya dönen otomobil içerisinden çıkarıldı. Her iki yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Furkan Geyik ile Fırat Yılmaz isimli her iki genç arkadaş yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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