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Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

IHA5 Haziran 2026 Cuma 20:21 - Güncelleme:
Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 71 EF 691 plakalı kamyon ile 42 FCA 67 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan kişiler ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları yoğun çalışmalar sonucu çıkardı. Kazada R.B. (25) ile T.K. (20) olay yerinde hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen bir yaralının ise hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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