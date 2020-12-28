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Kamyon önünde giden tıra çarptı, bir kişi hayatını kaybetti

Bursa Ankara yolunda bir kamyon önünde seyir halindeki tıra çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

IHA28 Aralık 2020 Pazartesi 10:00 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 10:00
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Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa Ankara karayolunda meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa’ya doğru seyir halinde olan Vedat S idaresindeki 34 JF 3544 plakalı kamyon önünde seyir halinde olan Ayhan K. yönetimindeki 11 AAL 779 çekici ve buna bağlı olan 11 AAG 893 plakalı yarı römorka çarptı.

Kazada Vedat S. ile yolcu konumundaki Erdi Y. kamyon içerisinde sıkıştılar. Her iki şahıs olay yerine gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Ancak Erdi Y. tüm müdahaleye rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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