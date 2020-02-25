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Kamyon otomobile çarptı: 1 ölü

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA25 Şubat 2020 Salı10:35 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 10:35

Mustafa Alacalı idaresindeki 06 FP 7036 plakalı kamyon, Çevre Yolu Gölbaşı istikameti Çubuk 1 Barajı Köprüsü'nde, Merve Kısakol idaresindeki 06 BL 1429 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan otomobil sürücüsü Kısakol ve babası Vedat Kısakol, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Merve Kısakol'un hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenilirken, kamyon sürücüsü Alacalı gözaltına alındı.

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