Kamyon otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yalandı

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 42 AAG 114 plakalı kamyon, kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Konya-Aksaray yolunun 40. kilometresinde 06 FZ 2669 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ile yaralı, itfaiye ekiplerince yoğun kum fırtınası altında sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, cenazeler yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.