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Kamyon otomobile çarptı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yalandı

Konya'da kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yalandı. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, cenazeler yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

AA30 Kasım 2021 Salı 16:37 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 16:37
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Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 42 AAG 114 plakalı kamyon, kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Konya-Aksaray yolunun 40. kilometresinde 06 FZ 2669 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ile yaralı, itfaiye ekiplerince yoğun kum fırtınası altında sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, cenazeler yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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