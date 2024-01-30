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  • Kamyon sürücüsü park halindeki araçlara çarpıp kaçtı! “Cellat gibi sağlı sollu vurdu''
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Kamyon sürücüsü park halindeki araçlara çarpıp kaçtı! “Cellat gibi sağlı sollu vurdu''

Kağıthane'de sokak arasında seyir halinde olan kamyon, park halindeki araçlara çarpa çarpa ilerledi. 6 aracın hasar gördüğü olayda kamyon sürücüsü kazalara aldırış etmeden kaçtı.

İHA30 Ocak 2024 Salı 03:08 - Güncelleme:
Kamyon sürücüsü park halindeki araçlara çarpıp kaçtı! “Cellat gibi sağlı sollu vurdu''
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Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Timur Sokak'ta seyir halinde olan kamyon, park halindeki araçlara çarpa çarpa sokakta ilerlemeye devam etti.

Kamyon sürücüsünün araçlara çarptığı sırada yaptığı kazaları umursamadan yoluna devam etmesi ise "pes" dedirtti.

Kamyon sürücüsünün sokakta bulunan 6 araca ve bir bakkalın tentesine çarptığı, olayın ardından sürücünün durmayarak kaçtığı öğrenildi.

"CELLAT GİBİ SAĞLI SOLLU VURUP KAÇTI"

Aracında 100 bin TL'lik hasar olduğunu iddia eden Selahattin Yılmaz,

"Adam cellat gibi hiç durmadan önüne geçen arabayı sağını solunu vurarak gitmiş. Gerçekten üzücü bir olay. İnsan bu kadar vicdansız olamaz. En azından böyle bir kazaya sebebiyet verdin, dur bekle bir ya da ağır geç, bir başka araca da sürtme hiç olmazsa. Bildiğimiz altı tane araç var şu anda ama dediğim gibi küçük hasarlılar, adamlar sabah işine gittiği için ufak tefek çizikleri bildirmeden gittiler insanlar. Bizim bildiğimiz rahat altı ve yedi tane araç var böyle hasarlı olan. En az 100 bin lira bir hasarımız var." diye konuştu.

Kazada, park halindeki araçlarda çeşitli hasarlar meydana geldi. Bazı araçların camları ve dikiz aynaları kırılırken bazı araçların da sürtmeden kaynaklı hasar aldıkları öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kamyonun sokakta duran araçlara çarparak ilerlediği, bir araca çarptıktan sonra aracın yola savrulduğu anlar görülüyor.

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