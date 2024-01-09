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Kamyon sürücüsü tramvay yoluna girdi! Kamyonete sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı

Beyoğlu'nda tramvay yoluna giren kamyonete tramvayın çarpması sonucu sürücü yaralandı.

AA9 Ocak 2024 Salı 11:05 - Güncelleme:
Kamyon sürücüsü tramvay yoluna girdi! Kamyonete sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı
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Alınan bilgiye göre, Karaköy'de T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nı kullanan Recep T. idaresindeki 34 CRY 952 plakalı kamyonete tramvay çarptı. Kazada, sürücü kamyonette sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı sürücü Recep T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu kamyonet kaza yerinden kaldırılırken tramvayda yoldan çekildi.

Kaza nedeniyle Kabataş yönünde tramvay seferleri bir süre gerçekleştirilemedi.

Metro İstanbul'un kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında kara yolu aracı kazası nedeniyle geçici bir süre için seferlerin Karaköy-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı, araçların kaldırılmasının ardından seferlerin normale döndüğü belirtildi.

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