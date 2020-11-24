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Kamyona çarpan cipin sürücüsü polis memuru öldü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde kamyona çarpan cipin sürücüsü polis memuru öldü. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu cipin içinden çıkarılan Çeken'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA24 Kasım 2020 Salı 09:13 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 09:13
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Akçay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mehmet Çeken yönetimindeki 35 AGV 597 plakalı cip, arıza yaptığı için yol kenarına park eden 35 ADU 946 plakalı kamyona çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri araç içinde sıkışan Çeken'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu cipin içinden çıkarılan Çeken'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çeken'in Sarnıç Polis Karakolunda görev yaptığı öğrenildi.

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