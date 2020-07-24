Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolu Sazova Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Onur Tez, 26 VT 384 plakalı motosikletiyle şehir merkezine giderken, ana yola çıkan Bekir Şahin yönetimindeki 20 F 9775 plakalı kamyona çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Tez'in, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Onur Tez’in cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Kamyon şoförü Bekir Şahin ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.