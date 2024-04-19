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  • Kamyonda ruhsatsız 99 tabanca ele geçirildi: 1 şüpheli yakalandı
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Kamyonda ruhsatsız 99 tabanca ele geçirildi: 1 şüpheli yakalandı

Niğde'de bir kamyonda 99 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

AA19 Nisan 2024 Cuma 18:38 - Güncelleme:
Kamyonda ruhsatsız 99 tabanca ele geçirildi: 1 şüpheli yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tabanca taşındığı bilgisi üzerine bir kamyonda arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız 99 tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, operasyonun görüntülerini, "Operasyonu gerçekleştiren polislerimize teşekkür ediyorum. İlimiz genelinde kaçakçılık suçlarının men ve takibine yönelik çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmektedir." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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