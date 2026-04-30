  • Kamyondan çıkan tekerlek mağazaya girdi! O anlar saniye saniye kaydedildi
Amasya'da bir kamyonun yerinden çıkan tekerleğinin mobilya mağazasına girmesi, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 10:13 - Güncelleme:
T.S'nin kullandığı 36 AR 134 plakalı kamyonun sol arka tekerleği, Amasya-Samsun kara yolunda seyir halindeyken yerinden çıkarak yol kenarındaki mobilya mağazasının camından içeri girdi.

Tekerleğin yolda yuvarlanarak gelişi ve mağazanın camından içeri girdiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Mağazanın müdürü Makbule Ayrıç, gazetecilere, şiddetli bir sesle irkildiklerini belirterek, "Diğer mağazalardan da arkadaşlarımız tekerleği gördüğü için dışarı çıktık. Baktık ki mağazamızın içerisine girmiş. Talihsiz bir kaza." ifadelerini kullandı.

