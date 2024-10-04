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Kamyonet binaya çarptı

İstanbul Beyoğlu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, metrelerce kayarak önce bir duvara, ardından da binaya çarptı.

DHA4 Ekim 2024 Cuma 11:00 - Güncelleme:
Kamyonet binaya çarptı
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Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Sokakta seyreden bir otomobil ise kazadan saniyelerle kurtuldu.

Kaza, 15 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Enes Ç. yönetimindeki kamyonet metrelerce kayarak önce sokaktaki duvara ardından da binaya çarptı. Kaza sonucu şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, binada hasar oluştu. O sırada yoldan geçen bir otomobil de saniyelerle kazadan kurtuldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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