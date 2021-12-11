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Kamyonet dereye uçtu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, kontrolden çıkıp, dereye uçan kamyonetteki 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

DHA11 Aralık 2021 Cumartesi 17:45 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 17:45
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Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçenin Şenköy köyünde meydana geldi. Şaban Turan'ın kullandığı 34 LL 0446 plakalı kamyonet, Şenköy Köprüsü bölgesinde kontrolden çıkarak, Çat Deresi'ne uçtu.

Çevredekiler tarafından ters dönen araçtaki sürücü Şaban Turan ile Yaşar Turan, Çağla Göktaş, Koray Göktaş ve Halil Turan çıkarıldı.

İhbarla kaza yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Halil Turan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı 4 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil Turan'ın cansız bedeni, hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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