DHA 23 Haziran 2020 Salı 17:09 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 17:09

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Konya- Aksaray yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Mevlüt Acar yönetimindeki 42 AFK 665 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, refüjü aşarak, karşı yönden gelen Hüseyin Kızıl'ın kullandığı 43 FR 552 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Kızıl ve eşi Hediye Kızıl, yaşamını yitirdi. Yaralı diğer sürücü Mevlüt Acar (43) da ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonetin kasasında olan ve yaralanan 2 büyükbaş için de kaza yerine veteriner çağrıldı. Kızıl çiftinin cansız bedenleri de otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.