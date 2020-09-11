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Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü

Rize'de Muzaffer Kalbişen'in kullandığı araç kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaşanan olayda 1 kişi ölürken sürücü Kalbişen yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

AA11 Eylül 2020 Cuma 09:23 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 09:48
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Alınan bilgiye göre, İkizdere ilçesine bağlı Ballıköy köyü Hamurlu mevkisinde Muzaffer Kalbişen'in (49) kullandığı 53 DY 601 plakalı kamyonet, yaklaşık 150 metrelik uçuruma devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve sağlık ekipleri, araçtakilere ulaşmak için çaba sarf etti.

Yaralanan sürücü ve Cemil Kocaman (60) ekiplerce araçtan çıkarıldı. Kocaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Kalbişen'in konulduğu sedye, ekipler tarafından halat yardımıyla çekilerek yola ulaştırıldı.

Kalbişen, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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