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Kamyonet seyir halindeyken alev aldı

Bursa'da, seyir halindeki kamyonet, kasasında çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Bu arada, kamyonetin yandığı anlar, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA14 Ağustos 2020 Cuma 14:11 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 14:11
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Gemlik’ten merkez Osmangazi ilçesi yönüne giden kamyonet, Ovaakça mevkisine geldiğinde kasasından alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekip, itfaiyeye haber verdi. Yangına ilk müdahaleyi, kamyonette bulunan yangın tüpüyle sürücü yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Kamyonetin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bu arada, kamyonetin yandığı anlar, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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