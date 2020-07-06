Kamyonet sulama kanalına uçtu, iki kişi hayatını kaybetti

DHA 06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:41 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:41

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, ilçeye bağlı Türkmenkarahüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Karahüyük'ten Sürgüç yönüne arazi yolundan giden Afgan Halit Muri'nin kullandığı 42 ADL 73 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, sulama kanalına devrildi. Sürücü Muri ile yanındaki vatandaşı Mehrap Dün, araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan Muri ve Dün'ün, yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Halit Muri ve Mehrap Dün'ün cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Çumra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.