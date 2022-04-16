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Kamyonet tabelaya çarptı! Yol trafiğe kapatıldı

İstanbul'un Seyrantepe mahallesinin TEM Otoyolu bağlantısında damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı. Bir bölümü parçalanan tabelanın devrilme tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapandı.

DHA16 Nisan 2022 Cumartesi 18:13 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 18:17
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İstanbul'un Kağıthane ilçesi Seyrantepe mahallesinde damperi açık kalan hafriyat kamyonu, TEM otoyolu Seyrantepe bağlantısında trafik yön tabelasına çarptı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Seyrantepe bağlantısında uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik levhasının kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaza, TEM Otoyolu Seyrantepe bağlantısında saat 16.15 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametine giden damperi açık kalan hafriyat kamyonu trafik yön tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yön tabelasının bir bölümü hasar gördü. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Seyrantepe bağlantısı Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yön tabelasını keserek yol kenarına çekti.

Yaşanan kaza nedeniyle trafikte beklemek zorunda kalan vatandaşlar trafiğin açılmasını bekledi.

Kaza ve meraklı sürücüler sebebiyle TEM Otoyolunda trafik her geçen dakika artıyor.

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