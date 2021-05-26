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Kamyonet tıra çarptı bir kişi hayatını kaybetti

Ordu'da mobilya yüklü kamyonet, aynı yöne giden çimento yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Davut Tayyip Şahin yaralandı, yanındaki Emre Gülaçtı öldü.

DHA26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:27 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:27
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Kaza, saat 09.00 sıralarında Ünye Çevreyolu Curi mevkiinde meydana geldi. Samsun'dan Ordu yönüne giden Davut Tayyip Şahin yönetimindeki 55 AEK 685 plakalı mobilya yüklü kamyonet, aynı yöne giden Yusuf Arslan yönetimindeki 28 ABC 898 plakalı çimento yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Şahin yaralandı, yanındaki Emre Gülaçtı ise yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Davut Tayyip Şahin, ambulansla Çakırtepe Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Emre Gülaçtı'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Polis, TIR şoförü Yusuf Arslan'ı ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

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