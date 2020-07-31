İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2020 Cuma / 10 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9782
  • EURO
    8,2697
  • ALTIN
    443.408
  • BIST100
    1126.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kamyonet uçuruma yuvarlandı 3 çocuk babası adam öldü
Güncel

Kamyonet uçuruma yuvarlandı 3 çocuk babası adam öldü

Antalya'da 35 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Orhan Kaptanoğlu hayatını kaybetti. Kaptanoğlu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Gazipaşa Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

DHA31 Temmuz 2020 Cuma 12:09 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 12:09
ABONE OL

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Hasdere Mahallesi'nde meydana geldi. Doğanca Mahallesi’nden Gazipaşa yönüne giden Orhan Kaptanoğlu yönetimindeki 07 UAF 06 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 35 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla makiliklere takılıp duran kamyonete ulaştı. Sağlık ekipleri 3 çocuk babası Orhan Kaptanoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Orhan 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.