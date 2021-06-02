İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Haziran 2021 Çarşamba / 21 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6189
  • EURO
    10,5026
  • ALTIN
    525.745
  • BIST100
    1426.85
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kamyonetin çarptığı 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Güncel

Kamyonetin çarptığı 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Garip Can Bayındır (17) hayatını kaybetti.

DHA02 Haziran 2021 Çarşamba 12:21 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 12:21
ABONE OL

Kaza, dün akşam saatlerinde Sam Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Garip Can Bayındır'a çarptı. Kanlar içerisinde yere yığılan Bayındır, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Bayındır, bu sabah yaşamını yitirdi.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Garip Can Bayındır'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polis, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.