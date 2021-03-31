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Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

İstanbul Avcılar'da yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 4 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı. Kamyonetin altında kalan Hızır Ali Günden isimli çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA31 Mart 2021 Çarşamba 09:25 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 09:25
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Olay dün saat 13.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 4 yaşındaki Hızır Ali Günden evinin önünde oyun oynadığı sırada park halindeki aracın arkasından yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada cadde üzerinde 34 ALG 47 plakalı kamyonetiyle ilerleyen Salih B. küçük çocuğa çarparak üzerinden geçti.

Ağır yaralanan küçük çocuk ihbar üzerine gelen 112 ekiplerince Esenyurt 'ta özel bir hastaneye kaldırıldı.

4 yaşındaki Günden, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Salih B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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