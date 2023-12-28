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Kamyonetle araç birbirine girdi! Feci kazada 1 can kaybı

Adana'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 00:23 - Güncelleme:
Kamyonetle araç birbirine girdi! Feci kazada 1 can kaybı
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Adana'da Yusuf K. idaresindeki 01 ARB 343 plakalı otomobil Barış D'nin kullandığı 01 PY 797 plakalı kamyonetle merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle D-400 kara yolundaki kavşakta çarpıştı.

Sürücüler ile otomobildeki Eyüp Sabri K. (20) ve Melike K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Eyüp Sabri K, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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