Kamyonetler çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Evkaf Mahallesi Kumru-Korgan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan K. yönetimindeki 52 EM 009 plakalı kamyonet ile Ömer A. idaresindeki 52 EM 440 plakalı kamyonet, Elekçi Köprüsü mevkisinde çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Beyza Nur K., Fatma A. ve Asude Nur A. yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi ile ilçede bulanan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.