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  • Kamyonette 217 kilogram eroin ele geçirildi, yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Kamyonette 217 kilogram eroin ele geçirildi, yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Şanlıurfa'da kamyonette 217 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA29 Kasım 2021 Pazartesi 17:38 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 17:38
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.S, Ö.M. ve Ö.S. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ekipler, dün Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun kent merkezi girişinde şüphelendikleri kamyoneti durdurmuş, dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 217 kilogram eroin ele geçirilmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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