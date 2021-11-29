Kamyonette 217 kilogram eroin ele geçirildi, yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

AA 29 Kasım 2021 Pazartesi 17:38 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 17:38

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.S, Ö.M. ve Ö.S. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ekipler, dün Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun kent merkezi girişinde şüphelendikleri kamyoneti durdurmuş, dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 217 kilogram eroin ele geçirilmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.