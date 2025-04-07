Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Baki G. idaresindeki 06 CHS 258 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında aynı istikamette seyreden Menderes K. idaresindeki 19 SB 512 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, Yasin K. ve Erol Ö. otomobilde sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Yasin K. ve Erol Ö, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.