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Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde aynı istikamette seyreden kamyon ile otomobilin çarpışması nedeniyle 3 kişi yaralandı.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 20:19 - Güncelleme:
Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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Baki G. idaresindeki 06 CHS 258 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında aynı istikamette seyreden Menderes K. idaresindeki 19 SB 512 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, Yasin K. ve Erol Ö. otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Yasin K. ve Erol Ö, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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