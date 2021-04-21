Kamyonunun altına giren kamyonet, hurdaya döndü, bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

DHA 21 Nisan 2021 Çarşamba 14:48 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 14:48

Kaza, öğle saatlerinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Çöçelli mevkisinde meydana geldi.

Mehmet Emin Esen yönetimindeki 07 AUM 02 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, Halil Kaya'nın kullandığı 63 M 7785 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada kamyonun altına giren ve ön bölümü hurdaya dönen kamyonette bulunan Salih Akhan yaşamını yitirdi, sürücü Mehmet Emin Esen ile Mehmet Dönmez ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan kurtarılarak, sağlık ekibince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Salih Akhan'ın cansız bedeni ise morga konuldu.