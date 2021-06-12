Kamyonunun altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

AA 12 Haziran 2021 Cumartesi 14:39 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 14:39

Akçeşme Mahallesi Şehit M. Koçanoğlu Caddesi'nde trafik ışıklarında bekleyen Şahin B'nin (51) kullandığı 20 GE 301 plakalı hafriyat kamyonu ile Fahri Doğan (66) idaresindeki elektrikli bisiklet, yeşil ışığın yanmasının ardından diğer araçlarla birlikte hareket etti.

Elektrikli bisiklet sürücüsü, trafik ışığını geçtikten sonra Menderes Bulvarı'na doğru dönmek için manevra yapan kamyonun altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Doğan'ın öldüğü belirlendi. Doğan'ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.