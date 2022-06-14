'Kan Bağışı Aracı' Türkiye'de resmi olarak kullanıma sunuldu

"Kan Bağışı Aracı"nın iş birliği toplantısı Kızılay'ın Çapa Kan Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, buradaki konuşmasında, Meta'nın dünyanın birçok yerinde yürüttüğü kan bankacılığı ve bağışı uygulamalarının Türkiye'de de Facebook aracılığıyla topluma ulaştırılması noktasında ortak bir anlaşma yaptıklarını belirtti.

- "KAN BAĞIŞININ ÖNEMİNİN TOPLUMDA YAYGINLAŞTIRILMASINI SAĞLAYACAK"

"Bu faaliyetler, kan bankacılığı ve kan bağışının öneminin toplumda yaygınlaştırılmasını sağlayacak. Aynı zamanda kan bankalarımıza ve kan bağışı noktalarımıza erişimi kolaylaştıracak. İhtiyaç duyulan bölgelerde olağanüstü durumlarda kan bağışçılarımızın yönlendirilmesi noktasında da bize çok büyük fayda sağlayacak." diyen Kınık, Türkiye'nin 300 noktasından kan aldıklarını, bu kanları ülkenin 4 noktasına getirerek testlerini yaptıklarını ve üç parçaya ayırarak 1500 hastaneye tekrar dağıttıklarını anlattı.

Kınık, her gün gerçekleşen bu büyük lojistik operasyona bağışçıların destek vermesinin, ihtiyaç duyulan kanın, ihtiyaç duyulan anda, ihtiyaç duyulan yerde olmasına büyük fayda sağlayacağını vurguladı.

- "ÖZELLİKLE KRİZ ZAMANLARINDA ÖNEMLİ"

Meta Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Kojo Boakye de girişimleri sayesinde Türkiye'deki sağlık sistemine ve Türk Kızılay'a katkıda bulunmayı umduklarını ifade etti.

Şirket olarak, kan bağışı alan kişiler ve aileleriyle konuştuklarında bu platformun ne kadar önemli olduğunu söylediklerinden bahseden Boakye, "Bu platformda bağışçılar ve kan ürünlerine ihtiyaç duyanlar bir araya gelebiliyorlar ve yeterli miktarda, ihtiyaç halinde, ihtiyaç sahiplerine kan ürünleri ulaştırılıyor. Özellikle kriz zamanlarında bunun ne kadar önemli olduğunun altının çizilmesi gerekiyor. Gelecekte de yeni krizler yaşanabileceğini düşünürsek böylesi bir platformun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Teknolojik olarak bu uygulamayı hayata geçirmenin yeterli olmadığını, Türk Kızılay gibi ortaklarla birlikte çalışmak suretiyle ancak bu alanda gelişme kaydedilebileceğini vurgulayan Boakye, dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleştirdikleri ortaklıklar sayesinde 150 milyon kişinin bu bildirimleri almak için kendilerini kaydettirdiklerini dile getirdi.

- "100'E YAKIN KAN BAĞIŞI YAPTIM"

Programda, "14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü" kapsamında bugüne kadar Kızılay'a 24 kez kan bağışı yapan Zafer Şen ile 12 kez kan bağışında bulunan Gülsüme Abdioğlu'na, Kerem Kınık ve Kojo Boakye tarafından bronz madalya beratı takdim edildi.

Kan bağışçısı Zafer Şen'e törende eşlik eden babası Turgay Şen, kendisinin de altın madalyalı bir bağışçı olduğunu dile getirdi.

1998'de oğluna trombosit lazım olduğunu ancak bulunamadığı için sıkıntı yaşadıklarını ve buna tepki gösterdiğini anlatan Şen, "Doktor 'Sen hiç hayatında kan bağışladın mı?' dedi. 'Hayır, bildiğim bir şey değil' dedim. O gün onun sayesinde kan bağışına başladım. 100'e yakın da kan bağışı yaptım. O gün kan bulabilmek için çırpındığım çocuğun bugün 24'üncü bağışını yapması... Ne mutlu bana. Gurur duydum." diye konuştu.

- KAN BAĞIŞI ARACI HAKKINDA

İnsanların kan bağışı yapabilecekleri merkezleri bulmasına ve yakınlarındaki kan bağışı merkezinde kana ihtiyaç duyulduğunda bilgilendirilmelerine yardımcı olunması amacıyla hayata geçirilen Kan Bağışı Aracı, dünyada 145 milyondan fazla Facebook kullanıcısı tarafından tercih ediliyor.

Türkiye'de de kullanıma sunulan uygulamada, kullanıcıların kan bağışında bulunup bulunamayacağı yaş, sağlık durumu ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenecek. Facebook kullanıcılarından 18-65 yaş arasında olanlar, platforma kaydolabilecek.

Uygulama kullanıcıları, yakınlarında kan bağışına ihtiyaç duyan kan bağış merkezleri hakkında bilgilendirilecek ve haber akışlarında karşılaşacakları bildirimlerle kan bağışı yapmaları konusunda teşvik edilecek.

Kullanıcılar, uygulama sayesinde kan bağışıyla ilgili hatırlatmalar kurabilecek, aile ve arkadaşlarını kan bağışında bulunmaya davet edebilecek.