Güncel

Kan donduran anları itiraf etti! ''Boğup kuyuya attım''

Zonguldak'ta ailesi tarafından 7 gündür kayıp olarak aranırken cesedi kuyuda bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun katil zanlısı suçunu itiraf etti. Tutuklanan katil zanlısı D.B.'nin henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışmada genç kızı boğduktan sonra kuyuya attığı ortaya çıktı.

24 Ekim 2025 Cuma 12:57
Kan donduran anları itiraf etti! ''Boğup kuyuya attım''
İlçeye bağlı Perşembe beldesine bağlı Kızılbel köyünde yaşayan ve 13 Ekim günü ailesinin kayıp ihbarı ile her yerde aranan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun cesedi, 19 Ekim günü Koramanlar köyündeki su kuyusunda bulundu.

Hayvan otlatmak için geldikleri köyde köylüler tarafından bulunan Akkuzu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki kriminal incelemesi tamamlandı.

CENAZESİ KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Genç kızın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak köyüne getirildi. Önce evinin önüne getirilen genç kızın cenazesi helallik alınmasının ardından köy camisinin avlusuna getirildi. Burada baba Şenal Akkuzu güçlükle ayakta durmaya çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından Hasret Akkuzu'nun cenazesi köyünde toprağa verildi.

3 ŞÜPHELİ DELİLLERİ KARARTMA SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında D.B.'nin ağabeyi ve yengesinin yanı sıra olayda kullanılan aracın sahibi olduğu öğrenilen şüpheli ise 'delilleri karartma' suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KATİL ZANLISI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Aydın'da yakalanarak Zonguldak'a getirilen katıl zanlısı D.B.'ye geniş güvenlik önlemleri altında olay yerine getirildi. Zanlıya burada keşif yaptırıldı. Genç kızı henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma sonrası boğan ardından da kuyuya atan D.B. suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

