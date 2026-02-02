İSTANBUL 8°C / 2°C
  Kan donduran cinayet: Cesedi parçalanmış halde bulundu
Güncel

Kan donduran cinayet: Cesedi parçalanmış halde bulundu

Çorum'da 6 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adamın cansız bedeni, parçalanarak çöp poşetlerine koyulmuş şekilde derede bulundu. Yaşlı adamın kafa kısmı bulunamazken, konuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

IHA2 Şubat 2026 Pazartesi 15:08 - Güncelleme:
Kan donduran cinayet: Cesedi parçalanmış halde bulundu
Edinilen bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi'nde ikamet eden 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'dan, 28 Ocak tarihinde öğlen saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine arama çalışması başlatıldı.

6 GÜNDÜR ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen incelemeler neticesinde, Kaya'nın en son Çatak Tabiat Parkı mevkiinde olduğu tespit edildi. 6 gündür devam eden arama çalışmaları, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından Kaya'nın en son bulunduğu tespit edilen bölgede yoğunlaşıldı.

CESEDİ PARÇALANMIŞ ŞEKİLDE BULUNDU

Arama çalışmalarının 6. gününde AFAD arama kurtarma ekipleri, AFAD gönüllüleri, Çorum İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve STK'lardan oluşan 12 araç, 45 personel ve dron ile iz takip köpekleriyle yapılan çalışmalar neticesinde, Kaya'nın cansız bedeni, parçalanarak çöp poşetlerine koyulmuş şekilde Çatak Tabiat Parkı mevkiindeki dere yatağında bulundu. Bölgede yapılan taramalarda, Kaya'nın vücudunun kafa kısmına ise ulaşılmadı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Kaya'nın ölümüyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Kaya'nın evinden ayrıldıktan sonra 19 AK 799 plakalı araca bindiği tespit edildi. Konuyla ilgili A.F.K. (43) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin bölgedeki inceleme ve kafa kısmının bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

