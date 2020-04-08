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Güncel

Manisa'daki kan donduran cinayette DNA sonuçları çıtkı

Manisa'nın Soma ilçesinde öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak iki ayrı baraj gölüne atılan insan parçaları ile ilgili DNA sonuçları çıktı. Cesedin 7 Şubat'tan bu yana kayıp olan 22 yaşındaki Soma'nın Bayat Mahallesi'nde yaşayan Özcan Eren'e ait olduğu belirlendi. Eren'in adli tıptaki cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak 9 Nisan tarihinde Soma'nın Bayat Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

IHA08 Nisan 2020 Çarşamba 17:22 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 17:22
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14 Mart tarihinde çevredeki vatandaşlarca bulunan kesik insan kolunun ardından Soma ilçesinde Sevişler Baraj gölü çevresinde Jandarma ve Emniyet ekiplerinin katılımıyla özel dalgıçlar günlerce insan parçaları aramış ve Özcan Eren’e ait birçok vücut parçaları bulunmuştu. Aynı vücuda ait iki parça da 42 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkağaç Aydıncık Baraj gölünde bulunmuştu.

Özcan Eren’e ait olduğu düşünülen ceset parçaları İzmir Adli Tıp Kurumunda incelemeye alınmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin Özcan Eren’e ait olduğu belirlendi. Aileye teslim edilecek olan Özcan Eren için yarın Bayat Mahallesi’nde cezaze düzenlenecek.

Soma’da dehşet verici cinayetle ilgili olarak Veteriner M.T. gözaltına alınmış cezaevinde suçunu itiraf etmişti.

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