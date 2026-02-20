İSTANBUL 18°C / 8°C
20 Şubat 2026 Cuma
  • Kan donduran cinayette yeni gelişme: Katil suçunu itiraf etti
Güncel

Kan donduran cinayette yeni gelişme: Katil suçunu itiraf etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde evlerinde bıçaklanarak öldürülen Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftinin cinayetiyle ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsın emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

20 Şubat 2026 Cuma 16:45
Kan donduran cinayette yeni gelişme: Katil suçunu itiraf etti
Olay, 8 Şubat Pazar günü Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi üzerindeki müstakil bir evde saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, doktor olduğu öğrenilen Ahmet Çakaloğlu, bir süredir haber alamadığı anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Eve giren Çakaloğlu, anne ve babasını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turgut (80) ve Nuran Çakaloğlu'nun (80) vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri sonucu hayatlarını kaybettiğini belirledi. Turgut Çakaloğlu'nun vücudunda 15, Nuran Çakaloğlu'nun vücudunda ise 10 bıçak darbesi tespit edildi.

Çakaloğlu çiftinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Yaşanan cinayetin ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında incelenen kamera kayıtlarından yabancı uyruklu Ş.H. (39) isimli kişi şüpheli olarak tespit edildi.

Şüpheli düzenlenen operasyonda yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ş.H. isimli şahsın emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

PARA İÇİN CİNAYET İŞLEDİ İDDİASI

Sorgusunda Ş.H.'nin Turgut Çakaloğlu'ndan para istediği ancak olumsuz yanıt alınca cinayetleri işlediği bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

