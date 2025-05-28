Bağcılar'da ocak ayında Zekeriyya Ali isimli kişi girdiği dairede taşla saldırdığı Meryem Somou'yu (12) canice öldürmüş, küçük kızın kardeşi Ahmad Somou'yu (6) ise yaralamıştı. Ali'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ocak ayında İstanbul Bağcılar'da, evde yalnız başınayken taşla saldırıya uğrayan Meryem(12) hayatını kaybetmiş, Ahmet(6) ise hastaneye kaldırılmıştı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmada anne Guli Somou'nun, çocuklarının tanımadıklarına kapıyı açmayacağını söylemesi üzerine cinayet dedektifleri şüpheliyi, ailenin tanıdıkları arasında aramaya başladı. İncelenen kamera görüntülerinde, eldivenle eve geldiği tespit edilen Zekeriyya Ali, emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti.

17 ADET KESİK TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Raporu'nda, hayatını kaybeden Meryem Somou'nun vücudunda 3 adet kesici, delici alet yarası ve 17 adet kesik vasıfta yara tespit edildi. Yaralanmaların öldürücü nitelikte olmadığı, Meryem'in ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafatası kırıkları ile beyin doku harabiyeti sonucu oluştuğu tespit edildi.

Görüntülerde şüpheli Ali'nin, olay yerine gittiği, telefon ile ilgilendiği, elinde eldiven olduğu, olay yerinden hızla uzaklaştığı ve tedirgin haller içinde bulunduğu görüldü.

"ANNEMİN ÇANTASINDA ÇOK PARA VAR"

Şüpheli Zekeriyya Ali, ifadesinde şunları söyledi: Olay günü eşimle birlikte maktulün evine gittik, sohbet ettik. Guli, çocuk odası lambasının arızalı olduğunu ve kendisinin değiştiremeyeceğini söyledi. 'Yardımcı olurum.' diyerek evden ayrıldım. Nalburdan gerekli malzemeleri alıp eve geri geldim. Lambayı takmak üzere odaya yöneldim. Meryem bu sırada annesinin çantasını göstererek 'Annemin çantasında çok para var.' dedi. Aklımda hırsızlık yoktu, bir an aklıma paraları almak geldi. Mutfakta bulunan kaldırım taşını alarak odaya tekrar geldim ve Meryem'e taşla vurdum. Çantaya baktım, para olmadığını görünce sinirlendim. Çıkardığım bıçakla Meryem'e saldırdım. Sonra da Ahmet'e saldırdım ve evden çıktım.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede şüpheli Zekeriyya Ali'nin Meryem Somou'ya karşı işlediği, 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Ahmet Somou'ya karşı, 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Zekeriyya Ali, Bakırköy Adliyesi'nde önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.