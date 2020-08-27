İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2020 Perşembe / 8 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3347
  • EURO
    8,6916
  • ALTIN
    458.454
  • BIST100
    1108.75
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kan donduran itiraf canlı yayında ortaya çıktı: 9 yaşındaki oğlunu...
Güncel

Kan donduran itiraf canlı yayında ortaya çıktı: 9 yaşındaki oğlunu...

Yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç'la ilgili gerçek ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayında, Anne G.A.'nın oğlunu, sevgilisiyle birlikte yakarak öldürdüğü açıkladı.

IHA27 Ağustos 2020 Perşembe 11:48 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 11:48
ABONE OL

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Sakarya’nın Kocaali ilesinde 28 Nisan günü annesinin sevgilisi ile yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç ile ilgili gelen şok itirafı canlı yayında açıkladı.

Müge Anlı’nın küçük çocuğun şüpheli ölümünün üzerine gitmesinin ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı talimat vermiş, anne G.A. ve sevgilisi H.K.’yı gözaltına alınmıştı. Öte yandan Sakarya Emniyeti, şüpheli H.K.’nin annesi E.K. ve erkek kardeşi Y.K.’nin de ifadeleri alınmak üzere götürüldü.

Müge Anlı, gece boyu devam eden ifade işlemleri sırasında şok itirafın geldiğini duyurdu. Gelen ilk itirafı canlı yayında izleyicileriyle paylaşan Anlı; “H.K.’nin erkek kardeşi Y.; ifade işlemleri sırasında Şiar’ı, G. ve H.’nin birlikte benzin dökerek yaktığını söyledi” dedi.

Anne G.A., sevgilisi H.K.’nin oğlunu öldüresiye dövdüğünü, demir çubukla taciz ettiğini de Müge Anlı’ya itiraf etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.