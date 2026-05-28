Kedi katliamında kan donduran itiraf! Cani veteriner tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde 33 kedinin çöp konteynerleri önünde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan veteriner hekim tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, 'ölen hayvanların normalde uygun alanlara gömüldüğünü ya da ilgili kurumlara teslim edildiğini ancak yoğunluk nedeniyle bu kez çöpe bıraktığını' söylediği öğrenildi.

AA28 Mayıs 2026 Perşembe 09:18 - Güncelleme:
Veteriner hekim Hakan E'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" ve "çevreyi kasten kirletmek" suçlarından tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosunca, Adnan Kahveci Caddesi'ndeki çöp konteynerleri önüne 21 Mayıs'ta 33 ölü kedinin bırakılması üzerine soruşturma başlatılmış, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen ve bölgeye yakın bir klinikte çalışan veteriner hekim Hakan E. gözaltına alınmıştı.

Kedi katliamında yeni gelişme

Şüphelinin ifadesinde, "ölen hayvanların normalde uygun alanlara gömüldüğünü ya da ilgili kurumlara teslim edildiğini ancak yoğunluk nedeniyle bu kez çöpe bıraktığını" söylediği öğrenilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, 23 Mayıs'ta çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Başsavcılığın itirazı üzerine veteriner hekim 25 Mayıs'ta yeniden gözaltına alınmıştı.

İzmir'de kan donduran kedi katliamı: Başsavcılık o karara itiraz etti

