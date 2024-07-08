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Kan donduran kıskançlık cinayeti! Kız arkadaşıyla konuşan adamı av tüfeğiyle öldürdü

İzmir'de kıskançlık krizine giren bir şahıs, kız arkadaşıyla konuştuğu için bir kişiyi av tüfeğiyle öldürdü. Kan donduran olayın ardından zanlının bir yakınını arayarak, 'Rahmetliyi vurdum, öldürdüm' dediği ve helallik istediği öğrenildi.

DHA8 Temmuz 2024 Pazartesi 14:31 - Güncelleme:
Kan donduran kıskançlık cinayeti! Kız arkadaşıyla konuşan adamı av tüfeğiyle öldürdü
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Olay İzmir'in Urla ilçesinde, dün saat 02.30 sıralarında Neyzen Tevfik Caddesi, Atatürk Mahallesi'nde sahil kenarında park halindeki karavanların yakınında meydana geldi. İddiaya göre Murat E., bir hafta önce, kız arkadaşı Cansu ile konuşurken gördüğü balık çiftliğinde çalışan Cem Hortum'u telefonla arayıp görüşmeye çağırdı. Hortum, kendisini bir arkadaşının aracıyla buluşacakları yere bıraktırdı. Burada Hortum ile Murat E., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine karavandan tüfeğini alan Murat E., silahı Hortum'a doğrultup, iki el ateş etti. Hortum, göğsüne ve karnına isabet eden saçmalarla yere yığıldı. Murat E., 112'yi arayıp, kendisini ihbar etti. Olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cem Hortum'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Hortum'un cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

"BENİ ÖLDÜRECEK DİYE KORKTUM"

Suç aleti tüfekle Cem Hortum'un başında beklerken yakalanan Murat E., polisteki ilk ifadesinde, "Kendisini kız arkadaşımın yanında gördüm. Konuşmak için telefonla arayıp, yanıma çağırdım. Beni tehdit etti. Bir şey yapacak, diye korktum. Beni öldürecek, diye korktum. Kendimi korumak amacıyla tüfekle ateş ettim" dedi.

DAHA ÖNCE DE BİR KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ

Çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklan Murat E.'nin, daha önce de bir kişiyi öldürdüğü ve 16 yıl cezaevinde yattığı kaydedildi. Olayın görgü tanıkları, ikilinin 'Cansu' isminde bir kadın hakkında konuştuklarını, iki el patlama sesi duyduklarını ve sesi önce havai fişek patlaması sandıklarını ancak olay yerine polis gelince cinayet işlendiğini öğrendiklerini söyledi. Görgü tanıkları ayrıca Murat E.,'nin Cem Hortum'u öldürdükten sonra, bir yakınını telefonla arayıp, karşısındaki kişiye "Rahmetliyi vurdum, öldürdüm" diyerek, helallik istediğini de belirtti.

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