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  • Kan donduran olay! Çocuklarının gözü önünde boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı
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Kan donduran olay! Çocuklarının gözü önünde boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

Aksaray'da Ramazan A.(35) boşanma davası açıp, 3 çocuğunun geçici velayetini alan eşi Firdevs A.'yı (30), icra dairesine giderken takip edip, tabancayla vurdu. Hastanede tedaviye alınan Firdevs A.'nın çocukları yakınları tarafından teslim alınarak, köylerindeki evlerine götürüldü. Polis, kaçan Ramazan A.'yı yakalanmak için çalışma başlattı.

DHA21 Ekim 2020 Çarşamba 14:42 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 14:42
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Olay, saat 11.40 sıralarında Hacı Hasanlı Mahallesi'ndeki İcra Dairesi yakınında meydana geldi. Gençosman köyünde yaşayan Ramazan A.'ya, ayrı yaşadığı eşi Firdev A., boşanma davası açtı. Ayrıca 3 çocuğunun geçici velayetini aldı. Ramazan A., bu sabah yanına çocuklarını da alıp, velayet işlemlerini yaptırmak için icra dairesine giden eşini takip etti.

Kısa süreli takibin sonunda Firdevs A.'nın yanına yaklaşarak, çocuklarının gözü önünde tabancayla art arda ateş etti. Yüzünden ve sırtından vurularak yaralanan Firdevs A. kanlar içinde yere yığıldı. Çocuklar ise korkuyla kaçtı. Firdevs A., ihbar üzerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ramazan A. otomobiliyle kaçtı.

Hastanede tedaviye alınan Firdevs A.'nın çocukları yakınları tarafından teslim alınarak, köylerindeki evlerine götürüldü. Polis, kaçan Ramazan A.'yı yakalanmak için çalışma başlattı.

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