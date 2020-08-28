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Kan donduran olay! Eşini öldürdükten sonra polisi arayıp teslim oldu

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde tüyler ürperten bir cinayet meydana geldi. Kavga sırasında eşini bıçakla öldürdükten sonra polisi arayıp teslim olan şüpheli tutuklandı.

AA28 Ağustos 2020 Cuma 13:08 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 13:08
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Yenice Mahallesi Kavakdibi Sokağı'nda bir evde yaşayan Hicazi S. (63) ile eşi Aynur S. (47) arasında boşanma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Hicazi S, bahçede bulduğu bıçakla eşi Aynur S'yi öldürdü.

Bir süre sonra polisi arayıp cinayeti itiraf eden Hicazi S, evine gelen ekiplere teslim oldu.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aynur S'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Sivrihisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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