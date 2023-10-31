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  • Kan donduran olay! Kardeşini, eniştesini ve yeğenini av tüfeğiyle öldürdü
Güncel

Kan donduran olay! Kardeşini, eniştesini ve yeğenini av tüfeğiyle öldürdü

Mersin'in Anamur ilçesinde bir kişi, tartıştığı kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

AA31 Ekim 2023 Salı 16:23 - Güncelleme:
Kan donduran olay! Kardeşini, eniştesini ve yeğenini av tüfeğiyle öldürdü
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Göktaş Mahallesi'ndeki sitede, Adana'da yaşadığı öğrenilen M.T. (50) ile aralarında husumet olduğu iddia edilen kız kardeşi Serap Aktağ'ın ailesi (47) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, yanındaki av tüfeğiyle kız kardeşine, eniştesi Murat Aktağ (50) ile yeğeni Ferhat Mücahit Aktağ'a (21) ateş ederek kaçtı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, Serap Aktağ, kocası Murat ve oğlu Ferhat Mücahit Aktağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

  • mersin cinayet
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