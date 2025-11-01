İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2025 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kan donduran olay! Küçük oğlunu ve kardeşini öldürdü
Güncel

Kan donduran olay! Küçük oğlunu ve kardeşini öldürdü

Ümraniye'de bir kişi tartıştığı 9 yaşındaki oğlunu ve erkek kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

AA1 Kasım 2025 Cumartesi 07:29 - Güncelleme:
Kan donduran olay! Küçük oğlunu ve kardeşini öldürdü
ABONE OL

Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Fatih Y. henüz bilinmeyen bir nedenle çocuklarıyla tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda baba Fatih Y. evde oğlu H.Y.Y'ye (9) bıçakla saldırdı.

Aynı apartmanda oturdukları öğrenilen ve olayı öğrenince müdahale etmek isteyen amca Metin Y. de araya girmek isterken kardeşinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Fatih Y.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.Y.Y. ile amca Metin Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Metin Y.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan baba Fatih Y'yi gözaltına aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.