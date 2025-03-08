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Güncel

Kan donduran olay! Sahipsiz köpekler 2 yaşındaki çocuğu katletti

Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 07:37 - Güncelleme:
Kan donduran olay! Sahipsiz köpekler 2 yaşındaki çocuğu katletti
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Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle bebek saldırgan köpeklerden kurtarıldı.

Yaralı bebek, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KONYA'DA SAHİPSİZ KÖPEĞİN SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDEN BEBEĞE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Konya'nın Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Merkez Karatay ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısında hayatını kaybeden bebeğin ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Kılca, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Konunun hassasiyeti nedeniyle uzun süredir seferber şekilde toplama çalışması yaptıklarını aktaran Kılca, "Her türlü engelleme girişimine, çalışanlarımıza olan saldırılara rağmen gece gündüz demeden toplama yapıyoruz. Ağustos 2024'te yürürlüğe giren yasa çerçevesinde ilk andan itibaren toplama alanlarımızı oluşturduk. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek için mümkün olan en yoğun çalışma planını, sahada uyguladığımızı tüm vatandaşlarımızın özellikle bilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kılca, bazı bölgelerin oldukça geniş arazilere sahip olduğunu, bu bölgelerde ise daha hassas ve planlı bir toplama çalışması yürüttüklerini bildirerek, "Çalışmalar neticesinde sahipsiz köpek sorununu bölgemizde önemli ölçüde azalttığımız bir dönemde, yüreğimizi yakan bu acı hadisenin yaşanmış olmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

-"SORUNU TAMAMEN BİTİRENE KADAR ASLA DURMAYACAĞIZ"

Hiçbir şeyin insan hayatından daha önemli olmadığını vurgulayan Kılca, şunları kaydetti:

"Ellerine geçen her fırsatta sözde hayvanseverliği toplum sağlığını hiçe sayacak seviyede kullananların ve insan canını ikinci plana atarak sorunun bugüne kadar büyümesine sebep olanların şunu bilmesini isterim; bizlerin tüm şehir olarak topyekun bir duruşla, sorunu tamamen bitirene kadar asla durmayacağız. Toplama çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Tüm gücümüzle sahada çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Kaybettiğimiz yavrumuza Rabbimden rahmet diliyorum. Allah ailesine sabırlar versin. Başımız sağ olsun."

Konya Valiliği de yaptığı açıklamada, sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun mücadelenin sürdürüldüğü bu süreçte yaşanan olaydan derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, olayla ilgili çok yönlü tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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